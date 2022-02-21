VSAA начнет выплату пособий в размере 20 и 50 евро в связи с энергетическим кризисом

Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) на этой неделе начнет выплачивать пособия в связи с энергетическим кризисом — 50 евро в месяц на каждого ребенка и 20 евро в месяц получателям пенсий и компенсаций, сообщила пресс-секретарь агентства Ивета Дайне.

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Эта поддержка предусмотрена за период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2022 года. Первыми ее получат семьи. Сегодня VSAA начнет перечисление средств получателям пособия по уходу за ребенком и государственного семейного пособия в размере 100 евро за январь и февраль. Выплата будет продолжаться до 28 февраля, начиная с младших детей.

Поддержка будет поступать на счет получателя за каждого ребенка отдельно. Например, родитель двухлетнего ребенка сначала получит 100 евро, а в другой день на счет поступит еще 100 евро за 12-летнего ребенка. Затем VSAA будет выплачивать по 50 евро в марте и апреле вместе с ежемесячным пособием по уходу за ребенком или семейным государственным пособием.

Получателям пособия по беременности и родам, если ребенок родился до 29 января, когда закон вступил в силу, VSAA выплатит поддержку до 31 марта. Поддержка за апрель будет перечислена до 30 апреля. Если пособие по беременности и родам назначается позже и ребенок рождается до 30 апреля, пособие будет выплачено в течение 45 дней после назначения пособия по беременности и родам.

Студенты получат поддержку в течение 45 дней после получения VSAA заявления о поддержке. Первые выплаты начнутся в марте — 150 евро будут перечислены сразу за январь, февраль и март.

Выплата 20 евро за каждый месяц пенсионерам начнется 24 февраля. VSAA обращает внимание на то, что не все получат поддержку уже в феврале. Те пенсионеры, которые получают пенсию на счет в банке или на счет PNS, получат первые 40 евро за январь и февраль с 24 февраля по 1 марта — т.е. не все в один и тот же день. Затем последует выплата в размере 20 евро в марте и апреле вместе с ежемесячной пенсией.

Если же пенсия доставляется пенсионеру Латвийской почтой по месту жительства, почтальон в марте доставит 60 евро за январь, февраль и март вместе с ежемесячной пенсией. После этого последует выплата еще 20 евро в апреле вместе с апрельской пенсией.