VSAA: ситуация с выплатой по больничным улучшается

Число заявлений о выплатах по оплачиваемым государством больничным листам продолжает существенно расти. В марте Государственное агентство социального страхования (VSAA) получило 127 тысяч заявлений. Это немного меньше, чем в феврале, но все равно намного больше, чем обычно. Об этом пишет rus.lsm.lv

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В связи с этим VSAA продлило срок, в течение которого ведомство принимает решение о выплате пособия. До 22 апреля он составит 30 дней вместо обычных десяти дней. Чтобы не было сильных задержек с выплатами, сотрудники VSAA работают сверхурочно.

"Ситуация улучшается. Если посмотрим на начало недели, было 84 тысяч необработанных заявлений, сегодня уже 77 тысяч", — говорит руководитель отдела методического управления пособиями Айва Зирака.

В ведомстве прогнозируют, что работа нормализуется летом, когда люди болеют меньше.