VSAA уточняет, когда родителям перечислят по 500 евро на ребенка
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В большинстве случаев Государственное агентство социального страхования (VSAA) обещает перечислить единовременное пособие (поддержку) в размере 500 евро на каждого ребенка до конца марта текущего года, сообщает пресс-служба агентства.

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В частности, до 31 марта деньги будут зачислены на счет родителей, которые с 1 марта до 6 апреля получают:

  • пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года,
  • государственное семейное пособие,
  • доплата к семейному государственному пособию на ребенка с инвалидностью.


500 евро на каждого ребенка поступит на счет (в коммерческом банке или на счет PNS) отдельных платежом. Поэтому, если в семье растет три ребенка, то получатель пособия получит 1500 евро, но тремя переводами по 500 евро. Один перевод может прийти 23 марта, а два других — 24 марта.

Как поясняют в агентстве, платежи будут осуществлять постепенно в зависимости от года рождения ребенка, начиная со старших детей.

Но пособие может быть выплачено и позже. Речь идет о детях, которые только родились или появятся на свет до 6 апреля. Если с 1 марта до 6 апреля мама получает пособие по материнству (56 или 70 дней), то пособие по уходу за ребенком предоставляется позже, когда закончится срок выплаты пособия по материнству. Поэтому 500 евро будут начислены одновременно с пособием по уходу за ребенком и будут переведены в течение 30 дней.

Например, женщине назначено пособие по материнству в период с 15 февраля 2021 года до 12 апреля 2021 года. Ребенок родился 15 февраля 2021 года. Женщина имеет право получить поддержку в размере 500 евро, поскольку ребенок родился до 6 апреля — даты окончания чрезвычайной ситуации, и в период с 1 марта по 6 апреля женщина получила пособие по материнству. После окончания периода выплаты пособия по материнству, с 13 апреля, будет назначено пособие по уходу за ребенком. При назначении последнего агентство также назначит поддержку в размере 500 евро, которая будет выплачена в течение 30 дней.

Такой же 30-дневный срок распространяется и на тех, кто по тем или иным причинам не запросил пособие по уходу за ребенком или семейное пособие, но имеет на него право, поясняют в агентстве.

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