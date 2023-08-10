Все больше наркоманов и одиноких сеньоров: медики указывают на растущие социальные проблемы и системный разлад

В Латвии все острее не хватает слаженности оперативных и социальных служб — речь идет о случаях, когда прибывшие на вызов медики становятся свидетелями различных проблем социального характера. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала Лиене Ципуле, руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

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По ее словам, в последнее время медики особенно часто видят проблему употребления тяжелых наркотиков, а также отсутствие поддержки одиноких, пожилых людей.

Ципуле добавила, что вызовы "социального" типа — обычная практика для служб экстренной помощи по всей Европе и миру. Однако в Латвии совместная работа оперативных и социальных служб фактически не отлажена.

"На самом деле нет сервисов, которые можно было бы использовать", — признала Ципуле.

Она добавила, что в прошлом году медики стали все чаще получать вызовы, связанные с передозировкой наркотиков. Растет и число "тяжелых" пациентов, которых нужно спасать при помощи антидотов.

"Мы используем их все больше и больше. Наркотические препараты уже настолько сильны, что если раньше было достаточно четыре–пять ампул противоядия, теперь они — иногда для спасения жизни приходится использовать все десять. И не всегда человека удается спасти", — сказала Ципуле.

Немало звонков поступает и от одиноких пожилых людей, которые не получают ни адекватной ежедневной поддержки, ни лекарств.

NMPD надеется улучшить сотрудничество с муниципалитетами, чтобы помогать таким людям.

"Нет единой системы, в которую мы могли бы просто отправлять данные [о человеке] — чтобы мы могли оставить эту бабушку дома, зная, что кто-то придет к ней через два часа или на следующее утро, чтобы позаботиться о ней. Это большая, большая проблема", — пояснила Ципуле, отметив, что это создает дополнительную нагрузку на медиков.