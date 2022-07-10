Все больше жителей Латвии хотят постоянно работать удаленно

В Латвии 82% работающего населения, которому работодатель предоставляет возможность работать удаленно, хотели бы иметь гибкую модель работы, которая предусматривает часть времени работать удаленно, а часть - в офисе. Таковы данные социологического опроса, проведенной IT-компанией "Accenture".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно соцопросу, 11% респондентов хотели бы работать удаленно один день в неделю, 21% — два дня, 19% — три дня и 11% — четыре дня. 20% опрошенных жителей Латвии хотели бы работать только удаленно, а 12% опрошенных хотели бы работать только очно.

По сравнению с данными опроса за предыдущий год, доля жителей Латвии, которые хотели бы работать только в офисе, уменьшилась (с 21% в прошлом году до 12% в этом году), зато увеличилась доля тех, кто предпочел бы работать удаленно на постоянной основе (с 13% в прошлом году до 20% в этом году).

По словам менеджера Accenture по рабочей среде и недвижимости в странах Балтии Инги Звайгзне, "из-за пандемии роль офиса изменилась на 180 градусов. Это виртуальная среда, и хорошая новость в том, что расстояние и экран - не помеха идеям, полету мысли, сотрудничеству и успешной организации работы".

"Менее чем за два года примерно 95% сотрудников Accenture в странах Балтии работали из дома. Сейчас некоторые сотрудники приходят в офис ежедневно один или несколько дней в месяц, а большую часть своих рабочих обязанностей они выполняют удаленно. Изменение парадигмы должно быть переосмыслено как каждой компанией, так и каждым человеком, мы не должны пытаться вернуться к прежним привычкам", — полагает эксперт.

"Подобные тенденции подтверждаются исследованием, проведенным компанией "Accenture" в Швеции, Великобритании, Франции, Германии и других странах. Вместо того, чтобы компании просили своих сотрудников полностью вернуться в офис, менеджеры должны разработать и обеспечить гибкие модели работы и инклюзивную среду, чтобы сотрудник мог выбрать наиболее подходящую модель без потери связи с компанией и коллегами", - говорит Звайгзне.

Опрос показал, что 54% ​​работающих в Латвии могут частично или полностью выполнять свои обязанности удаленно. Также выяснялось мнение жителей, предоставляет ли их работодатель возможность работать удаленно. 43% респондентов на это ответили утвердительно, а 19% респондентов признали, что работодатель предоставляет такую ​​возможность только в особых случаях. Остальные 37% опрошенных отметили, что работодатель не предоставляет такой возможности.

Из тех опрошенных, чей работодатель предоставляет им возможность работать удаленно, 36% не воспользовались соответствующей возможностью и не работали удаленно. Таким вариантом пользуется 61% опрошенных в Латвии.

Согласно соцопросу, 25% респондентов работают удаленно все время, 21% - один-два раза в неделю, 15% - до четырех дней в неделю.

В опросе приняли участие более 1000 жителей. Опрос был проведен по заказу IT-компании Accenture в этом году.