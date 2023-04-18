Все еще неясна судьба подпавших под санкции санаториев в Юрмале

Российский санаторий "Янтарный берег" и белорусский санаторий "Белоруссия" были закрыты в прошлом году, поскольку принадлежат странам-агрессорам. Министерство юстиции продолжает международный юридический процесс, чтобы национализировать эти здания, а также здания Дома Москвы в Риге. Здания планировалось использовать для размещения украинских беженцев, но процесс затянулся, пишет Lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Над вопросом работают эксперты, в том числе из Брюсселя, рассказал госсекретарь Минюста Михаил Папсуевич.

Осенью прошлого года "Белоруссия" сменила владельца, в надежде, что это поможет санаторию снова открыться. Раньше она принадлежала организации, подчиняющейся бюро президента, а теперь — центру улучшения здоровья и курортного лечения жителей Беларуси.

Член правления "Белоруссии" Александра Цай рассказал, что санаторий неоднократно обращался к Латвии с нотами и через свой МИД, но ответа не было. Цай входит в правление санатория с 2019 года. По его словам, раньше в санатории работало 200 человек, сейчас около 10. Из-за санкций затруднено движение денежных средств между Латвией и Беларусью, и сложно платить по кредитам.

"Сейчас мы планируем обратиться к Кабинету министров, чтобы объяснить наши цели и гарантировать, что на нашей территории никакой прибыли мы не получаем", — рассказал он.

В Министерстве юстиции порталу Lsm объяснили, что более жестко воздействовать на владельцев здания можно в случае уголовной ответственности или неуплаты налогов, а этого констатировано не было. Не было констатировано и нарушения санкций. "Прозвучала информация, что эта недвижимость создают риски для национальной безопасности, и этот аспект и это направление предстоит оценить, выяснить, что можно сделать с этой ситуацией", — рассказал Папсуевич.