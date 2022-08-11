Все кандидаты, фигурирующие в "мешках ЧК", смогут баллотироваться в Сейм

Ни одному из семи кандидатов в депутаты 14-го Сейма, чьи имена обнаружены в картотеках Комитета госбезопасности КГБ), не будет запрещено стартовать на выборах, поскольку штатными сотрудниками КГБ он не были, пояснило Бюро по защите Сатверсме (SAB).

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Центр документирования последствий тоталитаризма SAB констатировал, что имена семи кандидатов в депутаты 14-го Сейма фигурируют в картотеках КГБ. Эти лица упоминаются как агенты КГБ, поэтому им не запрещено стартоваь на выборах. К тому же у четырех из этих семи человек не констатировано сотрудничество с КГБ.

Если бы эти лица были штатными работниками КГБ, то им было бы запрещено баллотироваться. Закон о выборах в Сейм гласит, что в парламентских выборах запрещено заявлять кандидатов и избирать в Сейм лиц, которые были штатными сотрудниками служб безопасности, разведок и контрразведок иных стран или лиц, которые были штатными сотрудниками служб госбезопасности, разведки и контрразведки СССР и Латвийской ССР.

Одновременно закон не запрещает баллотироваться лицам, которые могли сотрудичать со служб госбезопасностями, разведки и контрразведки СССР и Латвийской ССР в качестве внештатных сотрудников, агентов, резидентов или владельцев конспиративных квартир этих служб, если они не были штатных сотрудников этих служб.