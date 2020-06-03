Все кандидаты на пост генпрокурора соответствуют критериям допуска к гостайне

Все восемь кандидатов на должность генерального прокурора соответствуют критериям допуска к гостайне, подтвердили в Совете юстиции.

Теперь, когда получено заключение Бюро по защите Сатверсме, Совет юстиции может приступить к оценке кандидатов.

Ранее сообщалось, что на должность претендуют старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстерс, прокурор отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс, прокурор отдела персонала и профессионального роста Генеральной прокуратуры Янис Илстерис, старший прокурор отдела рассматриваемых в судах уголовных дел Генеральной прокуратуры Ален Мицкевич, прокурор департамента защиты лиц и государства Генеральной прокуратуры Увис Козловскис, председатель судебной коллегии уголовных дел Рижского окружного суда Юрис Стуканс, бывший председатель Конституционного суда, депутат 12-го Сейма Гунар Кутрис и адвокат, бывший прокурор Алдис Пундурс.

Полномочия нынешнего генпрокурора Эрика Калнмейерса истекают 11 июля.