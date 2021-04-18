Все люди из живой очереди в Цесисе уже привиты, в Даугавпилсе использована половина вакцин

В цесисском центре массовой вакцинации вакцинация в порядке живой очереди уже завершилась, в Даугавпилсе до полудня израсходована половина доступных вакцин, сообщила агентству LETA представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

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В Цесисе в воскресенье от Covid-19 привиты 172 человека. Живая очередь была полностью заполнена более чем за час до запланированного открытия центра.

В Даугавпилсе в воскресенье были доступны 300 вакцин от Covid-19 производства AstraZeneca. До полудня там вакцинированы 148 жителей.

Стразда добавила, что у центра вакцинации в Даугавпилсе очередь не образуется.