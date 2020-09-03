Все новые больные Covid-19 проживают в Риге

Все вчерашние случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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За последние два дня зарегистрировано также выздоровление 14 человек, и больше всего среди них рижан - в столице выздоровело семь человек, и общее количество зараженных Covid-19 уменьшилось до 62.

Двое вчерашних зараженных относятся к возрастной группе от 30 до 39 лет, по одному - к возрастным группам от 50 до 59 и от 60 до 69 лет.

В Юрмале и в Огре зарегистрировано по три случая выздоровления, таким образом в Юрмале сейчас шесть зараженных Covid-19, в Огре -семь. Единственный зараженный выздоровел в Гаркалнском крае.