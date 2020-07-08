Все новые случаи Covid-19 произошли внутри Латвии: часть из них не удалось проследить

Все семь новых случаев заболевания коронавирусом связаны с заражением внутри Латвии и не все новые случаи эпидемиологам удалось отследить, сообщает LETA.

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Руководитель отдела надзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Элина Диминя рассказала, что за последние три дня в Латвии были констатированы 17 новых случаев Covid-19, тогда как в последние четыре недели недельная заболеваемость не превышала 15 случаев.

Никто из выявленных вчера заболевших не заразился за границей, а два случая связаны со вспышкой в частной компании отдыхающих в рижских ресторанах. Еще два человека заразились посещая публичное место, но пока неясно, связаны ли эти случаи со вспышкой в ресторанах. В пяти случаях эпидемиологи неуверены, где люди заразились.

Два человека из семи новых заболевших прочитали о вспышке Covid-19 в ресторанах и пошли провериться, у них обнаружили новый коронавирус, отметила Диминя. Она призвала людей продолжать соблюдать дистанцию, соблюдать гигиену дыхательных путей и быть осторожными.

Как уже сообщалось, больные Covid-19 27 июня посещали ресторан Aqua Luna, а 28 июня ресторан Riviera. С этими событиями связаны 10 случаев заражения коронавирусом. Ресторан Aqua Luna временно закрыт.