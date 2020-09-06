Все новые случаи Covid-19 выявлены в Даугавпилсе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Два новых случая Covid-19 в субботу выявлены в Даугавпилсе, один — в Даугавпилсском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ; SPKC).

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В Даугавпилсе количество болеющих Covid-19 выросло до 10 человек, а в Даугавпилсском крае коронавирус зарегистрирован вновь, так как ранее все болевшие там Covid-19 люди выздоровели.

Два заболевших входят в группу от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет.

В Латгале случаи коронавируса в настоящее время имеются в 11 самоуправлениях — это второй по величине показатель после Рижского региона. В целом случаи Covid-19 зарегистрированы в 45 самоуправлениях.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1596 тестов на Covid-19, выявлены три новых случая заболевания.

Согласно данным ЦПКЗ, все заболевшие являются контактными лицами людей, у которых уже выявлен Covid-19.

С начала пандемии в Латвии сделано 264 258 тестов на Covid-19, выявлены 1428 случаев заболевания. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один заболевший Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у всех заболевание средней тяжести.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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