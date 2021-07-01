Все остаются на местах. Абсолютное большинство глав городских и краевых дум сохранили должности (+список всех мэров)
Foto: LETA

1 июля была почти целиком была сложена новая региональная политическая карта — 39 самоуправлений избрали своих руководителей. В трех из шести республиканских городов были избраны действующие мэры. Показатель по краям — еще выше: в 29 из 34 самоуправлений у власти остались прежние главы самоуправлений.

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Города: те же и интрига Вентспилса


В Юрмале, Елгаве и Резекне власть осталась прежней. В Лиепае Лиепайская партия и Латвийское объединение регионов, находившиеся у власти, заручились поддержкой Национального объединения — в целом коалицию можно считать прежней, но сменился мэр: действующий глава самоуправления Янис Вилнитис уступил своему заму Гунару Айсиньшу. В Даугавпилсе к власти пришли "Согласие" и Русский союз Латвии, отправившие в оппозицию Нашу партию и Латгальскую партию.

В Вентспилсе — смена эпохи: впервые с 1994 года мэром не избран Айвар Лембергс, находящийся сейчас в тюремном заключении. Судьба Вентспилса будет решаться 5 июля — подробнее здесь.

  • Юрмала — Гатис Трукснис (Союз "зеленых" и крестьян), действующий мэр
  • Елгава — Андрис Равиньш (Союз "зеленых" и крестьян), действующий мэр
  • Резекне — Александр Барташевич ("Согласие"), действующий мэр
  • Даугавпилс — Андрей Элксниньш ("Согласие"), занимал пост мэра в думе созыва 2017 года, но был смещен с должности
  • Лиепая — Гунар Айсиньш (Лиепайская партия), прежде — вице-мэр.
  • Вентспилс — ?


Итог по городам: ни в одном самоуправлении власть не удалось взять в свои руки партиям, входящим в Кабинет министров. Города остаются "в руках" парламентской оппозиции (Союз "зеленых" и крестьян, "Согласие") и региональных политических сил.

Края: победители — регионалы, "крестьяне", "зеленые", Нацобъединение


В большинстве краев — 29 из 34 — думы возглавили предыдущие мэры. В некоторых объединенных краях, правда, новое расширенное самоуправление возглавил экс-глава маленького присоединенного края (например, в Тукумском крае победил бывший мэр Энгурского края, присоединенного к Тукумскому краю, а не наоборот). Аналогичная ситуация — в Марупском крае, где избран бывший мэр Бабите, а не Марупе.

Лидерами по количеству числу глав краевых дум стало Латвийское объединение регионов (7), суммарный результат Союза "зеленых" и крестьян, а также входящих в эту политическую силу Латвийского Крестьянского союза и Латвийской Зеленой партии, но выставивших на выборы отдельные списки — также 7 мэров. Что характерно, Латвийское объединение регионов не представлено в Сейме, а Союз "зеленых" и крестьян — работает в парламенте в оппозиции.

Достижения правительственных партий: Национальное объединение — 6 мэров, "Новое Единство" — 3, партия Latvijas attīstībai, входящее в объединение AP! — 3.

У руля остальных самоуправлений — представители региональных партий.

И вот кто будет руководить краями в ближайшие четыре года — до июня 2025 года:

ВИДЗЕМЕ

  • Адажский край — Марис Спринджукс (Латвийское объединение регионов — ЛОР), прежде — глава края
  • Алуксненский край — Дзинтарс Адлерс ("Новое Единство")
  • Цесисский край — Янис Розенбергс ("Новое Единство")
  • Гулбенский край — Андис Цаунитис (ЛОР), ранее — вице-мэр края
  • Кекавский край — Юрис Жилко (Latvijas attīstībai/Izaugsme)
  • Лимбажский край — Даугнис Стаубергс (ЛОР), прежде — глава Салацгривского края, присоединенного к Лимбажскому краю
  • Мадонский край — Агрис Лунгевицс (Латвийский Крестьянский союз), прежде — глава края
  • Марупский край — Андрей Энце (ЛОР), прежде — глава Бабитского края, присоединенного к Марупскому краю
  • Ропажский край — Вита Паулане (Latvijas attīstībai), ранее — глава Стопиньского края, присоединенного к Ропажскому краю
  • Огрский край — Эгилс Хелманис (Национальное объединение), прежде — глава края
  • Олайнский край — Андрис Бергс (Латвийская Социал-демократическая рабочая партия), прежде — глава края
  • Саласпилсский край — Раймонд Чударс ("Новое единство"), прежде — глава края
  • Саулкрастский край — Нормундс Лицис (ЛОР), прежде — глава края
  • Сигулдский край — Угис Митревицс (Национальное объединение), прежде — глава края
  • Смилетенский край — Эдгарс Авотиньш (Национальное объединение)
  • Валмиерский край — Янис Байкс (Valmierai un Vidzemei), прежде — глава края
  • Валкский край — Армандс Крауклис (Видземская партия), преже — глава края


ЛАТГАЛЕ

  • Аугшдаугавский край — Арвидс Куцинс (Даугавпилсская краевая партия), прежде — глава края
  • Балвский край — Сергей Максимов (Латгальская партия), прежде — глава Вилякского края, присоединенного к Балвскому краю
  • Краславский край — Гунарс Упениекс (Латвийский Крестьянский союз), прежде — глава края
  • Ливанский край — Андрис Вайводс (Latvijas attīstībai), прежде — глава края
  • Лудзенский край — Эдгарс Мекшс (Союз "зеленых" и крестьян), прежде — глава края
  • Прейльский край — Арийс Вуцанс (ЛОР)


КУРЗЕМЕ

  • Кулдигский край — Инга Берзиня (Kuldīgas novadam), прежде — глава края
  • Вентпилсский край — Айвар Муцениекс (Латвийский Крестьянский союз), прежде — глава края
  • Талсинский край — Сандра Петерсоне (Национальное объединение), прежде — глава края
  • Салдусский край — Марис Зустс (Латвийская Зеленая партия), прежде — глава края
  • Южно-Курземский край — Айварс Приедолс (Союз "зеленых" и крестьян), ранее — глава Гробиньского края, присоединенного к Южно-Курземскому краю.


ЗЕМГАЛЕ

  • Айзкрауклский край — Леонс Лидумс (Видземская партия, LA), прежде — глава края
  • Баусский край — Айвар Окманис (Национальное объединение), раннее — глава Рундальского края, присоединенного к Баусскому краю
  • Добельский край — Эдгар Гайгалис (Национальное объединение)
  • Екабпилсский край — Райвис Рагайнис (Латвийская Зеленая партия), ранее был мэром города Екабпилса
  • Елгавский край — Зиедонис Цауне (Латвийский Крестьянский союз), прежде — глава края
  • Тукумский край — Гундарс Важа (ЛОР), прежде — глава Энгурского края, вошедшего в состав Тукумского края
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