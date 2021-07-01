Все остаются на местах. Абсолютное большинство глав городских и краевых дум сохранили должности (+список всех мэров)

1 июля была почти целиком была сложена новая региональная политическая карта — 39 самоуправлений избрали своих руководителей. В трех из шести республиканских городов были избраны действующие мэры. Показатель по краям — еще выше: в 29 из 34 самоуправлений у власти остались прежние главы самоуправлений.

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Города: те же и интрига Вентспилса



В Юрмале, Елгаве и Резекне власть осталась прежней. В Лиепае Лиепайская партия и Латвийское объединение регионов, находившиеся у власти, заручились поддержкой Национального объединения — в целом коалицию можно считать прежней, но сменился мэр: действующий глава самоуправления Янис Вилнитис уступил своему заму Гунару Айсиньшу. В Даугавпилсе к власти пришли "Согласие" и Русский союз Латвии, отправившие в оппозицию Нашу партию и Латгальскую партию.

В Вентспилсе — смена эпохи: впервые с 1994 года мэром не избран Айвар Лембергс, находящийся сейчас в тюремном заключении. Судьба Вентспилса будет решаться 5 июля — подробнее здесь.

Юрмала — Гатис Трукснис (Союз "зеленых" и крестьян), действующий мэр

Елгава — Андрис Равиньш (Союз "зеленых" и крестьян), действующий мэр

Резекне — Александр Барташевич ("Согласие"), действующий мэр

Даугавпилс — Андрей Элксниньш ("Согласие"), занимал пост мэра в думе созыва 2017 года, но был смещен с должности

Лиепая — Гунар Айсиньш (Лиепайская партия), прежде — вице-мэр.

Вентспилс — ?



Итог по городам: ни в одном самоуправлении власть не удалось взять в свои руки партиям, входящим в Кабинет министров. Города остаются "в руках" парламентской оппозиции (Союз "зеленых" и крестьян, "Согласие") и региональных политических сил.



Края: победители — регионалы, "крестьяне", "зеленые", Нацобъединение





В большинстве краев — 29 из 34 — думы возглавили предыдущие мэры. В некоторых объединенных краях, правда, новое расширенное самоуправление возглавил экс-глава маленького присоединенного края (например, в Тукумском крае победил бывший мэр Энгурского края, присоединенного к Тукумскому краю, а не наоборот). Аналогичная ситуация — в Марупском крае, где избран бывший мэр Бабите, а не Марупе.

Лидерами по количеству числу глав краевых дум стало Латвийское объединение регионов (7), суммарный результат Союза "зеленых" и крестьян, а также входящих в эту политическую силу Латвийского Крестьянского союза и Латвийской Зеленой партии, но выставивших на выборы отдельные списки — также 7 мэров. Что характерно, Латвийское объединение регионов не представлено в Сейме, а Союз "зеленых" и крестьян — работает в парламенте в оппозиции.

Достижения правительственных партий: Национальное объединение — 6 мэров, "Новое Единство" — 3, партия Latvijas attīstībai, входящее в объединение AP! — 3.

У руля остальных самоуправлений — представители региональных партий.

И вот кто будет руководить краями в ближайшие четыре года — до июня 2025 года:

ВИДЗЕМЕ

Адажский край — Марис Спринджукс (Латвийское объединение регионов — ЛОР), прежде — глава края

Алуксненский край — Дзинтарс Адлерс ("Новое Единство")

Цесисский край — Янис Розенбергс ("Новое Единство")

Гулбенский край — Андис Цаунитис (ЛОР), ранее — вице-мэр края

Кекавский край — Юрис Жилко (Latvijas attīstībai/Izaugsme)

Лимбажский край — Даугнис Стаубергс (ЛОР), прежде — глава Салацгривского края, присоединенного к Лимбажскому краю

Мадонский край — Агрис Лунгевицс (Латвийский Крестьянский союз), прежде — глава края

Марупский край — Андрей Энце (ЛОР), прежде — глава Бабитского края, присоединенного к Марупскому краю

Ропажский край — Вита Паулане (Latvijas attīstībai), ранее — глава Стопиньского края, присоединенного к Ропажскому краю

Огрский край — Эгилс Хелманис (Национальное объединение), прежде — глава края

Олайнский край — Андрис Бергс (Латвийская Социал-демократическая рабочая партия), прежде — глава края

Саласпилсский край — Раймонд Чударс ("Новое единство"), прежде — глава края

Саулкрастский край — Нормундс Лицис (ЛОР), прежде — глава края

Сигулдский край — Угис Митревицс (Национальное объединение), прежде — глава края

Смилетенский край — Эдгарс Авотиньш (Национальное объединение)

Валмиерский край — Янис Байкс (Valmierai un Vidzemei), прежде — глава края

Валкский край — Армандс Крауклис (Видземская партия), преже — глава края



ЛАТГАЛЕ



Аугшдаугавский край — Арвидс Куцинс (Даугавпилсская краевая партия), прежде — глава края

Балвский край — Сергей Максимов (Латгальская партия), прежде — глава Вилякского края, присоединенного к Балвскому краю

Краславский край — Гунарс Упениекс (Латвийский Крестьянский союз), прежде — глава края

Ливанский край — Андрис Вайводс (Latvijas attīstībai), прежде — глава края

Лудзенский край — Эдгарс Мекшс (Союз "зеленых" и крестьян), прежде — глава края

Прейльский край — Арийс Вуцанс (ЛОР)



КУРЗЕМЕ



Кулдигский край — Инга Берзиня (Kuldīgas novadam), прежде — глава края

Вентпилсский край — Айвар Муцениекс (Латвийский Крестьянский союз), прежде — глава края

Талсинский край — Сандра Петерсоне (Национальное объединение), прежде — глава края

Салдусский край — Марис Зустс (Латвийская Зеленая партия), прежде — глава края

Южно-Курземский край — Айварс Приедолс (Союз "зеленых" и крестьян), ранее — глава Гробиньского края, присоединенного к Южно-Курземскому краю.



ЗЕМГАЛЕ

