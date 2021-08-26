Все первоклассники Салдусского края получат пособие в размере 50 евро на покупку учебных пособий
Foto: LETA

Все первоклассники Салдусского края получат пособие в размере 50 евро на покупку учебных пособий, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью самоуправления Зане Штейна.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня на заседании думы депутаты единогласно поддержали уточнение к правилам "О единовременном пособии для детей, задекларированных в Салдусском самоуправлении, которые начинают учебу в 1-м классе", предусматривающее выплату всем первоклассникам пособия в размере 50 евро.

На это пособие, независимо от финансового положения семьи, может претендовать один из родителей, чье задекларированное место жительства — Салдусский край, за задекларированного в Салдусском крае ребенка, который впервые начинает учебу в 1-й классе школы Салдусского самоуправления. По словам Штейны, пособие будет переведено на номер указанного в заявлении банковского счета.

В этом году заявление о предоставлении пособия можно подать в агентство "Социальная служба" Салдусского самоуправления на ул. Слимницас, 3A, бросив его в почтовый ящик или в удаленных пунктах приема клиентов в волостях, или подписав заявление электронной подписью и отправив его по электронной почте socialais.dienests@saldus.lv.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии