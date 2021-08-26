Все первоклассники Салдусского края получат пособие в размере 50 евро на покупку учебных пособий, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью самоуправления Зане Штейна.

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Сегодня на заседании думы депутаты единогласно поддержали уточнение к правилам "О единовременном пособии для детей, задекларированных в Салдусском самоуправлении, которые начинают учебу в 1-м классе", предусматривающее выплату всем первоклассникам пособия в размере 50 евро.

На это пособие, независимо от финансового положения семьи, может претендовать один из родителей, чье задекларированное место жительства — Салдусский край, за задекларированного в Салдусском крае ребенка, который впервые начинает учебу в 1-й классе школы Салдусского самоуправления. По словам Штейны, пособие будет переведено на номер указанного в заявлении банковского счета.

В этом году заявление о предоставлении пособия можно подать в агентство "Социальная служба" Салдусского самоуправления на ул. Слимницас, 3A, бросив его в почтовый ящик или в удаленных пунктах приема клиентов в волостях, или подписав заявление электронной подписью и отправив его по электронной почте socialais.dienests@saldus.lv.