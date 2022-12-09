Все посылки из стран, не входящих в ЕС, нужно декларировать. Как это работает с подарками?

Все подарочные посылки из стран, не входящих в Европейский Союз (ЕС), должны быть задекларированы. Но налоги нужно платить только в том случае, если стоимость посылки превышает 45 евро, объясняют в Службе госдоходов (СГД). Рассказываем, что еще нужно знать о подарке, полученном по почте.

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За любую посылку нужно подавать таможенную декларацию. При освобождении от налогов учитывается стоимость посылки — если общая стоимость подарка не превышает 45 евро, налог платить не нужно. Но это только при условии, что отправитель — частное лицо и посылка не коммерческая.

Если стоимость подарочной посылки не превышает 45 евро, платить налоги за посылку не нужно, только задекларировать. Если от 45 до 150 евро — все еще применяется освобождение от таможенного налога, но нужно заплатить налог на добавочную стоимость (НДС). Если стоимость подарочной посылки выше 150 евро, придется платить как НДС, так и таможенный налог.

Требование декларировать все посылки, приходящие в Евросоюз из третьих стран, вступило в силу 1 июля 2021 году. Оно относится ко всем странам, которые в Евросоюз не входят, в том числе к Великобритании, Норвегии и Швеции.

Пришло сообщение о полученной посылке — что дальше?

Получив от почтового оператора сообщение о том, что пришла посылка, которую придется задекларировать, можно выбрать, подавать декларацию самостоятельно или возложить эту обязанность на почтового оператора.

Для того, чтобы подать декларацию самостоятельно через Систему электронного декларирования (VID EDS), нужно знать, что находится в посылке — об этом можно спросить у отправителя подарка или связаться с почтовым оператором, который занимается доставкой, например, в почтовом отделении Latvijas pasts.

Отправитель подарка сообщает о виде и стоимости содержимого посылки в сопроводительном документе — поэтому эта информация есть у почтового оператора. От того, насколько внимательно заполнен этот документ, зависит то, как быстро и просто получатель сможет забрать посылку.

Например, если отправитель посылки, который живет в Великобритании, в графе "вид посылки" отметит не "подарок", а "другое", посылку классифицируют как коммерческую, и получателю придется заплатить налоги с полной стоимости посылки и со стоимости доставки.

Как рассчитывается налог на посылку?

Если посылка состоит из двух или более товаров и общая стоимость этих товаров превышает 150 евро, то освобождение от уплаты таможенной пошлины может применяться к одному или нескольким товарам, общая стоимость которых не превышает 45 евро. НДС же в таком случае применяется к общей стоимости всех товаров и рассчитанной таможенной пошлины.

Например, если в посылке сапоги, стоимостью 135 евро, шапка, стоимостью 25 евро и шарф за 20 евро (всего 180 евро), освобождение от таможенного налога можно применить к шарфу и шапке, таможенный налог платить с сапогов, а НДС — со стоимости всей посылки.

А если, например, в посылке была куртка стоимостью 55 евро, шапка стоимостью 25 евро и шарф стоимостью 20 евро (общая стоимость посылки 100 евро), освобождение от уплаты таможенной пошлины распространяется на все подарки, а НДС уплачивается со всех 100 евро.

Заполняя декларацию на подарочную посылку в VID EDS, стоимость доставки учитывать не нужно — нужно указать только стоимость товара в посылке, а ячейка "стоимость доставки" должна остаться пустой.