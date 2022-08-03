"Все правила соблюдены". В Рижской думе ответили на жалобы жителей на концерты у водонапорной башни

В Риге этим летом в Агенскалнскую водонапорную башню на улице Алисес вдохнули новую жизнь — на территории, где находится башня проходят концерты местных музыкальных групп. В июле уже выступили группы JUUK и Baložu Pilni Pagalmi. В среду, 3 августа, запланирован очередной концерт во дворе Водонапорной башни. Жители окрестных домов жалуются на уровень шума и неоднократно вызывали полицию. Однако концерты согласованы с Рижской думой, а в мэрии говорят, что они не нарушают никаких нормативов.

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Сегодня проходит третье такое мероприятие. Как сообщила порталу Delfi координатор проектов Отдела внешней коммуникации Коммуникационного управления Рижской думы Эдите Матусевича, Рижская муниципальная полиция действительно получала звонки от жителей с жалобами на уровень шума во время концертов 20 и 27 июля. Однако, по ее словам, звонки поступали в период с 18.00 до 22.00.

"Полицейские были на месте проведения концертов и разобрались в ситуации. Прошедшие два концерта и последующие мероприятия получили разрешение от самоуправления на их проведение. При выдаче таких разрешений муниципалитет, конечно, учитывает место, где проходит мероприятие, а также призывает организаторов соблюдать правила Кабинета министров, в которых определен допустимый уровень шума. Эти мероприятия соответствуют нормативам Кабинета министров", — пояснила Матусевича.

Несмотря на то, что мероприятия были согласованы, а организаторы соблюдали правила, они могли предупредить жителей Агенскалнса о предстоящих концертах.

"Единственное, что организаторы могли бы еще сделать, это заранее предупредить жителей района. Например, вывесить объявления или кинуть в почтовый ящик листок с информацией о том, что будет такое мероприятие, и извиниться за шум, но в целом правила здесь соблюдены", — заявила представительница Рижской думы.

По словам Матусевичи, в случае, если звучит громкая музыка и посетители мероприятия ведут себя шумно, полиция может приехать с проверкой. Однако, если мероприятие согласовано с самоуправлением, стражи порядка могут и просто попросить организаторов сделать музыку потише.

Она также указала, что мероприятия длятся не дольше, чем до 23.00, а иногда заканчиваются раньше этого времени. Матусевича также подтвердила, что в августе у Агенскалнской водонапорной башни запланирована очередная серия концертов. На сайте Rīgas ūdens указано, что концерты рядом с Агенскалнской водонапорной башней будут проходить до середины сентября.