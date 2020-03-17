Все репатрианты должны письменно пообещать оставаться на карантине

Всем, кто возвращается в Латвию из какой-либо другой страны, нужно будет заполнить анкету, в которой в числе прочего нужно будет пообещать двухнедельную самоизоляцию ради уменьшения риска распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер подчеркнул, что самоизоляция обязательна, и за несоблюдение условий карантина будет грозить административная или уголовная ответственность в зависимости от тяжести нарушения. При этом, отметил Кариньш, для правительства главное не наказать, а сделать так, чтобы люди следовали здравому смыслу. "Латвия — не полицейское государство", — напомнил он.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!") на пресс-конференции подчеркнула, что ситуация в Латвии все еще такова, что каждый случай заражения можно отследить. Существенно расширены возможности тестирования — если 12 марта был сделан 41 платный тест, то 16 марта — уже 391.

Она рассказала, что за последние два дня в аэропорту был проведен 151 тест, в 4 случаях коронавирус подтвердился. Однако, напомнила она, вирус может проявляться не сразу, поэтому все прибывшие, даже те, у кого вирус не был обнаружен, должны самоизолироваться.

Как сообщалось, за последние сутки число заболевших Covid-19 в Латвии достигло 60.