Все самоуправления до завтра должны отчитаться о возможности принять у себя беженцев
Foto: AP/Scanpix/LETA

Все латвийские самоуправления до 25 августа должны сообщить Центру оперативного управления о том, какие у них есть возможности разместить искателей убежища, если возникнет такая необходимость. Об этом агентству LETA сообщила представитель Министерства внутренних дел Саманта Наливайко.

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В среду, 25 августа, эта информация будет проанализирована. Центр оперативного управления продолжает оценивать возможности размещения беженцев в принадлежащих как государству, так и частным лицам объектах. Было решено все-таки не размещать нелегальных иммигрантов в Эзерсальской школе (Лудзенский край) и поискать другие возможности.

С 10 августа при попытке пересечь латвийско-белорусскую границу было остановлено 476 человек. С 11 августа действует режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, а также в Даугавпилсе. В последние дни поток беженцев сократился, уже трое суток подряд попыток незаконно пересечь границу констатировано не было.

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