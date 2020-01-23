Все шестеро латвийских солдат останутся в Ираке до 2022 года

Большинство Сейма постановило сегодня продлить до 1 февраля 2022 года срок участия Национальных вооруженных сил (НВС) в международной операции против террористической организации "Исламское государство" в Ираке.

Министр обороны Артис Пабрикс пояснил депутатам, что представители Латвии обучают иракских военнослужащих, но непосредственно в боевых действиях не участвуют. Ранее Литва уже решила продлить срок своего участия в миссии. Если в ситуации с обучающей миссией что-то изменится, латвийские военнослужащие вернутся на родину.

Как сообщалось, Иран в начале января обстрелял ракетами две иракские авиабазы, на которых размещены американские военные и военные других стран. Обстрел стал первой атакой Ирана в мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. На одной из баз находились и латвийские военнослужащие.

В Ираке находились шестеро латвийских солдат, однако из-за обострения ситуации они были переведены в Кувейт.

Однако это не означает, что прекращается участие Латвии в международной операции в Ираке. "Латвия поддерживает США и возглавляемую ими коалицию. Вопрос о возвращении военных в Ирак будет далее решаться вместе с партнерами", - сказал министр обороны Артис Пабрикс.