Все соцслужбы и Минблаг будут общаться с клиентами и давать интервью только на госязыке

С 1 октября этого года Министерство благосостояния, а также подведомственные ему учреждения будут предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке. Такое распоряжение отдал министр благосостояния Гатис Эглитис ("Консервативные").

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В подчинении Министерства благосостояния находятся учреждения, которые находятся в постоянной коммуникации с жителями:

Государственная служба занятости (клиенты — безработные);

Государственное агентство социального страхования (клиенты — пенсионеры, получатели социальных пособий);

Государственная трудовая инспекция (ведает правами работниками, соблюдением правил трудового распорядка);

Государственная инспекция защиты прав детей (семьи с детьми — в первую очередь, естественно неблагополучные).



Из распоряжения Эглитиса следует, что все эти учреждения с 1 октября 2022 года должны обеспечить коммуникацию с клиентами и информирование клиентов только на государственном языке. Это касается языка информации, размещенной на порталах и в соцсетях, сообщений для клиентов, интервью латвийским масс-медиа. Использовать английский язык и другие официальные языки ЕС все же можно.

В связи с этим Минблагу и подведомственным учреждениям больше не разрешается требовать от сотрудников знания русского языка для исполнения служебных обязанностей.

Единственным исключением в отношении использования русского языка могло бы быть индивидуальное общение с клиентом, которому необходима критически важная услуга. Пример такого исключения — общение с украинскими беженцами, которые обращаются в структуры Минблага на русском языке.

Эглитис надеется, что Сейм вскоре внесет аналогичные принципы в закон. В парламент подан законопроект "Об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного языка", который решил бы этот вопрос. Согласно законопроекту, ограничения в использовании русского языка коснутся и частного сектора. Данный законопроект Сейм уже поддержал в первом чтении 22 сентября.

"Цель законопроекта — обеспечить выполнение итогов референдума 2012 года, что в Латвии единственным государственным языком является латышский язык. В настоящее время мы видим, что в стране существует фактическое двуязычие — на практике в оказании услуг русский язык используется наряду с латышским языком. Этому должен быть положен конец", — пояснил Эглитис.