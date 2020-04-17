Все заболевшие коронавирусом за последние сутки — люди старше 40 лет

Все семеро зарегистрированных за последние сутки больных Covid-19 старше 40 лет, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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За сутки число инфицированных Covid-19 в возрастной группе старше 70 лет выросло на четыре человека, двое заболевших принадлежат к возрастной группе от 50 до 59 лет, по одному заболевшему входит в возрастные группы от 40 до 49 лет и от 60 до 69 лет. У одного из этих восьми пациентов заболевание было обнаружено еще сутками ранее, однако прежде он не был отнесен ни к одной возрастной категории.

Несмотря на то, что за прошедшие сутки заболевание Covid-19 было констатировано у людей старше 40 лет, наибольшее число инфицированных вирусом латвийцев все еще принадлежит к возрастной группе 30-39 лет, где число заболевших составляет 161. В группе 40-49 лет 132 заболевших, а в возрастной группе 50-59 лет — 106 заболевших.

Среди латвийцев в возрасте от 20 до 29 лет 104 заболевших Covid-19, среди людей в возрасте от 60 до 69 лет — 82 заболевших, а в группе старше 70 лет — 58.

Меньше всего заболевших Covid-19 в группах детей до девяти лет и людей от 10 до 19 лет. В этих возрастных группах было зарегистрировано 16 и 23 случая заражения соответственно, свидетельствуют данные ЦПКЗ.

Как сообщалось, за последние сутки в Латвии было сдано 1535 тестов на Covid-19, инфекция выявлена у семи человек.