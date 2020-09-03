Все желающие смогут пройти курс обучения уходу за неизлечимо больными

Общество Hospiss LV начнет обучать паллиативному уходу всех желающих, чтобы привлечь в команду волонтеров. Цель организации — создать команду выездного хосписа, которая будет бесплатно ухаживать за неизлечимыми пациентами, а в дальнейшем — создание хосписа-стационара.

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Самая большая проблема в обеспечении паллиативного ухода на дому — это нехватка ресурсов: не хватает ни финансирования для обеспечения услуг, ни человеческих ресурсов. Не хватает как врачей, так и медсестер и персонала по уходу, который занимался бы не только оказанием медицинской помощи, но и оказывал бы больным и их родственникам социальную и психологическую поддержку. В Латвии до сих пор нет бесплатных хосписов, а паллиативные отделения в больницах перегружены.



Руководитель Hospiss LV Илзе Неймане-Нешпора подчеркивает, что в случаях, когда человек становится лежачим больным или его дни сочтены, помощь необходима не только самому пациенту, но и его близким, попавшим в кризисную ситуацию, в которой без специальных знаний и психологической поддержки улучшения невозможны. "Уход за тяжелыми больными — как физически, так и эмоционально тяжелая работа, для выполнения которой необходима соответствующая квалификация. Поэтому, чтобы повысить понимание в обществе, а также развивать качественную и долгосрочную волонтерскую работу как интегрированную часть услуг хосписа на дому, мы разработали и сертифицировали специальную образовательную программу по работе с пациентами на паллиативном уходе и в хосписе. Мы верим, что завершение жизни — важный этап жизненного пути человека. Поэтому наша обязанность — максимально облегчить больному эту часть жизни, сохранив его уважение к себе, выполняя его желания и удовлетворяя нужды", — поясняет Илзе Неймане-Нешпора.

В рамках программы у каждого желающего будет возможность освоить необходимые теоретические знания и практические навыки в работе с паллиативными пациентами. Будет проведена работа над основными принципами и навыками коммуникации. Также можно будет освоить психологию общения, кризисное вмешательство, уход за больными с психическими нарушениями, медицинские аспекты в контексте паллиативного ухода и работы в хосписе. Будут даны и знания в области прав пациента и ответственности в паллиативном уходе, о возможностях получения социальной помощи, о питании пациентов, о создании в домашних условиях необходимой для пациента среды и других аспектах.

Первая серия семинара для работы с пациентами на паллиативном уходе и с пациентами хосписа начнется 5 сентября.

Больше информации об организации можно получить здесь.