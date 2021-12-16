Всем латвийским школам выданы антигенные тесты на Covid-19

Государственный центр оборонной логистики и закупок в четверг в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами (НВС) закончил доставку антигенных тестов на Covid-19 всем школам и Министерству образования и науки, сообщили в Министерстве обороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего школам выдано 1 758 412 антигенных тестов.

Центр в сотрудничестве с НВС доставил антигенные тесты в 148 рижских школ, а раздачу тестов профучилищам будут координировать Министерство образования и науки и Министерство культуры.

Министерство обороны вновь призывает все образовательные учреждения заблаговременно связаться со своими ответственными региональными координаторами поставок, чтобы организовать тестирование на антигены. В случае возникновения вопросов нужно обращаться в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПС) к Ирине Метра по телефону 67 075 930 или по электронной почте irina.metra@vugd.gov.lv.

Уже сообщалось, что Минобороны и НВС совместно вместе с Министерством образования и науки и Государственной пожарно-спасательной службой разработали план по доставке тестов на антигены в образовательные учреждения по всей Латвии к 17 декабря.

Сейчас продолжается работа по обеспечению тестами центров социального ухода в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой.