Всем желающим отправиться в поездки рекомендуется получить бустер к началу февраля

Всем, кто давно привился против Covid-19, важно получить бустерную дозу вакцины до 1 февраля, когда во всем Европейском союзе для поездок станут действительны сертификаты со сроком не более девяти месяцев, заявил в пятницу на пресс-конференции советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш.

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Он пояснил, что Латвия последовала примеру многих других европейских стран в вопросе об определении срока действия сертификатов о вакцинации против коронавируса.

В то же время для получения услуг в Латвии установлены два срока действия сертификатов, предусматривающие, что они будут составлять пять месяцев для тех, кто привит Johnson&Johnson, и девять месяцев — для привитых остальными вакцинами.

Берзиньш отметил, что это будет касаться только получения услуг, а для продолжения работы на рабочем месте бустерная вакцинация необязательна. "Это делается для повышения эпидемиологической безопасности, но в то же время так, чтобы не оказать слишком большую нагрузку на трудовые отношения", — сказал он.

Сейчас не рассматривается вопрос о введении конкретного срока действия бустерной вакцины в Латвии.

Как сообщалось, 6 января правительство утвердило поправки, устанавливающие срок действия сертификатов Covid-19 для взрослого населения. В соответствии с ними с 15 февраля сертификат о вакцинации от "Covid-19" для получения услуг будет действителен в течение пяти месяцев для привитых вакциной Johnson&Johnson и девяти месяцев для вакцинированных другими вакцинами.

Срок действия сертификатов о вакцинации не устанавливается для лиц моложе 18 лет, так как для этой группы не проводится бустерная вакцинация.

Необходимо отметить, что требование получить бустер не является условием для выполнения рабочих обязанностей, хотя ревакцинация в сфере трудовых отношений рекомендована. Срок годности сертификата имеет значение при получении товаров и услуг (например, срок действия сертификата будет проверяться с 15 февраля на входе в торговый центр или кафе), а также для поездок за границу.

Срок действия сертификатов вводится с 15 февраля.