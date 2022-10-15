Всемирный диктант по латышскому языку написали две тысячи участников

Восьмой Всемирный диктант, который проходил в День государственного языка, 15 октября, писали 2000 участников из 29 стран, из них 375 человек писали диктант очно, а приблизительно 1600 воспользовались возможностью писать онлайн, со ссылкой на организаторов сообщает портал rus.lsm.lv.

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Традиционно диктант транслировался не только на сайте raksti.org, но и на Latvijas Radio и Latvijas Televīzijа. Возможность написать диктант также была предоставлена невидящим и слабовидящим, чтобы и эта группа общества могла принять участие в празднике латышского языка.

В этом году текст диктанта «Разноцветное солнце над серыми крышами» создал латвийский писатель и журналист Освалдс Зебрис, и в зале Зиедониса Латвийской Национальной библиотеки (ЛНБ) сотням участников в Латвии и в остальном мире его диктовал актер и режиссер Гердс Лапошка.

Обладатели лучших результатов будут награждены ценными книгам.