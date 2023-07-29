Всемирный диктант по латышскому языку в этом году состоится в октябре

Девятый всемирный диктант на латышском языке в этом году состоится 14 октября в 12:15, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

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В этом году текст для диктанта написал писатель Марис Берзиньш, а диктовать его будет актриса Латвийского национального театра Агнесе Будовска.

Марис Берзиньш (1962 г.р.) — писатель, автор шести романов, нескольких рассказов и сборников пьес. Написал роман "Svina garša" ("Вкус свинца"), за который получил широкое признание и несколько наград, в том числе премию Дзинтарса Содумса за инновации в литературе и награду Балтийской ассамблеи. В 2022 году был награжден орденом Трех звезд IV степени.

Агнесе Будовска (1992 г.р.) – актриса Латвийского национального театра. Несколько раз номинировалась на премию Gambler's Night Award, в 2016 года получила эту награду в номинации "Дебют или молодой артист года" за роль невесты в спектакле "Asins kāzas" ("Кровавая свадьба") в Латвийском национальном театре. Встреча в 2021 году. В 2021 году получила награду за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме "Wild East. Kur vedīs ceļš" ("Дикий Восток. Куда приведет дорога").

Девятый по счету диктант по латышскому языку будет транслироваться в прямом эфире по Латвийскому радио, Латвийскому телевидению и на портале lsm.lv. В ближайшие недели будут объявлены точные места написания писем.

Организаторы мероприятия сообщают, что также началось сотрудничество с Латвийским обществом слепых и Латвийским союзом глухих, чтобы дать возможность слепым, слабовидящим, глухим и слабослышащим людям попробовать свои силы в написании диктанта.

Всемирный диктант по латышскому языку – это частная инициатива, направленная на развитие латышского языка и укрепление его корней в сегодняшней мультикультурной среде. За девять лет из небольшого мероприятия, организованного энтузиастами языков, он вырос в международный проект, в котором в прошлом году приняли участие 2000 заинтересованных людей из 29 стран.

Каждый год один из современных латышских писателей создает текст объемом около 300 слов, который диктует известный латышский актер.

Участники диктанта не оцениваются. Диктант может быть написан как по имени, так и анонимно, поскольку главная цель инициативы – дать каждому возможность оценить свои знания правописания латышского языка.

Лучшим участникам диктанта будут вручены подарки от партнеров по сотрудничеству диктанта. Те, кто будет писать диктант лично, смогут ознакомиться с исправленными ошибками в соответствующих местах. А те, кто выполнит задание онлайн, смогут просмотреть исправление ошибок на сайте www.raksti.org в течение двух месяцев после мероприятия.

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Проверит и подтвердит соответствие диктанта нормам латышского языка Байба Саулите - сотрудница лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета.