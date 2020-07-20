“Всё норм.” Минздрав начал кампанию о психическом здоровье

Чтобы уменьшить предрассудки, связанные с вопросами психического здоровья Министерство здравоохранения начало кампанию, в рамках которой 12 человек расскажут о том, как живут с одними из наиболее распространенных нарушениями психического здоровья.

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Участники кампании “Viss ir Norm.a” в формате видео расскажут о том, каково это - жить с депрессией, несуицидальным самоповреждением, зависимостью от наркотиков и алкоголя, с анорексией, пограничным расстройством личности, биполярным аффективными расстройствами, шизоаффективными расстройствами, деменцией, нарушениями обучаемости, дефицитом внимания, гиперактивностью и умственной отсталостью.

“Реальные люди и реальные рассказы - это самый эффективный метод, как говорить о вопросах психического здоровья и уменьшать предрассудки, которые мешают вовремя осознать проблемы и искать помощь”, - сказала министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Она отметила - хотя каждый случай индивидуален, у всех историй есть кое-что общее - необходимость своевременно распознать симптомы и когда становится невозможным их самостоятельно регулировать, обратиться за помощью.

В Минздраве отмечают, что в Европе каждый четвертый человек в течение года сталкивается с проблемами психического здоровья. Это могут быть нарушения сна и кратковременная подавленность, а может оказаться депрессией, анорексией или другим серьёзным нарушением.