Вскоре планируется начать производство разработанных в Латвии экспресс-тестов на Covid-19 по слюне

Вскоре в производство планируется запустить разработанные в Латвии экспресс-тесты на Covid-19 по слюне, сообщила передача "900 секунд" на телеканале TV3.

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Врач лаборатории научного института Клинической университетской больницы им. Страдиня Айгар Рейнис рассказал, что экспресс-тест разрабатывался в течение полугода. Если текущие тесты на Covid-19 выявляют вирусные рибонуклеиновые кислоты (РНК), то экспресс-тест действует по другому принципу, что сокращает время получения результата.

"В этом случае проводится поиск поверхностного антигена. Специальные маркеры, молекулы, расположенные на поверхности вируса, достаточно специфичны для распознавания, и, следовательно, их обнаружение позволит нам сделать вывод о том, есть вирус в материале или нет", — пояснил Рейнис.

Он пока не назвал точный срок завершения процесса валидации новых тестов, но на данный момент точность разрабатываемого теста показывает очень хорошие результаты. "Мы можем говорить о точности около 90%", — сообщил врач.

Тест предусматривает смешивание образца слюны со специальным маркером. Затем каплю жидкости с помощью пипетки нужно поместить в углубление специальной емкости. Этот способ тестирования будет намного более удобным и менее дискомфортным, чем текущий, подчеркнул Рейнис.

Ожидается, что результат теста будет известен в течение 15-30 минут. Две полоски будут означать положительный результат теста, одна полоска — отрицательный. Однако если полосок нет совсем, то тест придется повторить.

"Понятно, что наша больница — только база исследований для этих новых технологий. Мы будем их поставлять, как только появятся коммерческие партнеры, так как сами мы ничего не производим", — сказал руководитель клиники внутренней медицины больницы Страдиня профессор Валдис Пирагс.

Если все пойдет по плану, то уже через четыре месяца можно будет начать производство экспресс-тестов на определение наличия вируса по слюне. Предприниматели уже заинтересованы в их производстве, но оно не может начаться раньше окончания клинических испытаний.