Вслед за Ригой. Бесплатные обеды для всех школьников могут сохраниться только в 7-8 самоуправлениях

В следующем учебном году из-за стремительного роста цен бесплатные обеды в школах всех уровней образования могли сохраниться примерно в 10 самоуправлениях, но, скорее всего — только в 7-8 самоуправлениях. Об этом в интервью Латвийскому радио заявила советник по вопросам образования и культуры Латвийской союза самоуправлений Латвии Инара Дундуре, сообщает портал lsm.lv.

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Ранее от бесплатного питания в детских садах и бесплатных обедов учащихся 5-12-х классов отказалась с 1 сентября 2022 года Рижская дума.

Из-за стремительного роста цен перед большинство самоуправлений стоят перед решением — отказываться ли осенью от компенсации обедов школьникам и дошкольникам в детских садах. Хотя государство планирует увеличить свою доплату за питание для самых младших школьников, этого будет недостаточно, чтобы полностью покрыть рост стоимости питания осенью. К тому же половину расходов в этом случае должны покрывать самоуправления.

Например, вопрос о софинансировании родителями школьного питания примет решение на ближайшем заседании Елгавская краевая дума.

Мэр края Мадарс Ласманис (Latvijas attīstībai) заявил: "Мы стоим перед решением — сейчас у нас бесплатные обеды для всех детей. Видя ситуацию на рынке в сфере общепита, мы понимаем, что в рамках существующего бюджета мы не сможем обеспечить бесплатными обедами всех детей до конца этого года, и сейчас идет переоценка".

Ласманис отметил, что, скорее всего, некоторым детям в Елгавском крае потребуется родительская доплата за обед, но также будет ряд групп, которым будут предоставлены скидки и по-прежнему будет предоставляться 100% бесплатная оплата обеда.

До сих питание одного школьника в день самоуправление в Елгавском крае тратило установленную государством сумму — 1,42 евро. Сейчас с учетом инфляции цены совсем иные.

Аналогичное решение уже в начале года было вынуждено принять самоуправление Южно-Курземского края.

Еще осенью правящая коалиция договорилась о дополнительном финансировании бесплатных обедов для учеников 1-4 классов. Соглашение предусматривает, что с сентября на питание одного ученика будет отводиться 2,15 евро в день вместо нынешних 1,42 евро. Однако предполагается, что эта сумма может увеличиться этой осенью. В новом учебном году сумма на питание одного школьника может превысить 3 евро в день.

Оплата питания всех остальных школьников — добровольный выбор самоуправлений.