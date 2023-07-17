Вспышка АЧС на ферме под Краславой подтверждена; 48 свиней будут ликвидированы

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила результаты анализов, которые подтверждают вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на ферме домашних свиней в Робежниекской волости Краславского края, сообщили порталу Delfi в PVD.

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На пораженной АЧС ферме были начаты меры по контролю и сдерживанию заболевания.

В целях ликвидации очага вспышки и недопущения дальнейшего распространения заболевания будут ликвидированы все 48 свиней в загоне.

Вокруг пораженной АЧС фермы определена карантинная зона. В расположенных на этой территории загонах PVD усилит проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биобезопасности.

Запрещается перемещение свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы карантинной территории.

В этом году это уже четвертая вспышка АЧС на свинофермах в Латвии. Первая вспышка была выявлена 27 июня в Гулбенском крае, а две другие на прошлой неделе — 14 и 15 июля в Мадонском крае.

Самую большую угрозу для домашних свиней представляют дикие кабаны, инфицированные АЧС. Популяция диких кабанов в Латвии быстро восстановилась и вирус широко распространился в стадах молодых кабанов. Соответственно и в окружающей среде — в лесах, на лугах и полях — циркулирует вирус АЧС.

Единственное, что может уберечь домашних свиней от заражения этим летальным вирусом, это строгое соблюдение безопасности в загоне:

Свиней нельзя выпускать на улицу во избежание контакта с дикими животными. Свиней нельзя кормить зеленым кормом, овощам и фруктами с участка, а также остатками продуктов. Следует соблюдать осторожность с подстилкой — использованием опилков, соломы и сена. Перед тем, как зайти в свинарник, необходимо сменить одежду и обувь, а также провести дезинфекцию обуви. Рабочие инструменты, тачки, ведра и другое оборудование, которые используются в загоне, нельзя использовать за его пределами.

Особую внимательность нужно проявлять свиноводам в следующих регионах: Алуксннском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южно-Курземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславком, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумском, Валмииерском, Вараклянском и Вентспилсском краях. Именно в этих регионов фиксируется наибольшее количество случаев заражения диких кабанов.