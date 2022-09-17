Вспышка чумы кабанов: в лесах сотни мертвых животных, за сообщение о найденном — вознаграждение

В этом году Продуктово-ветеринарная служба почти каждый день получает сообщения о мертвом кабане, найденном в лесу или в поле. Это — результат новой вспышки африканской чумы кабанов, которая стремительно распространяется в Латвии из-за резкого роста популяции кабанов. Чтобы ограничить распространение болезни, соблюдать меры предосторожности должны в том числе грибники и собиратели ягод.

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В Европе до сих пор так и не удалось разработать вакцину, которая могла бы достаточно хорошо защитить от Африканской чумы как кабанов, так и домашних свиней. Чума очень заразна, а у заразившихся животных почти нет шансов выжить — почти все умирают мучительной смертью.

Сейчас Латвия — одна из 18 стран в Европе, где в этом году наблюдается распространение этой инфекции и борьба с ним происходит на уровне Европейского Союза. Сейчас болезнь полностью ликвидирована в Бельгии и Чешской Республике, но она продолжает проникать в новые страны — например, в этом году новые вспышки чумы свиней выявили в северной части Италии и на юго-западе Германии.

Что делать?

Чтобы не способствовать распространению чумы, важно понимать, что переносчиком болезни может быть не только животное, но и человек — хоть для людей болезнь не опасна.

Заразить домашних свиней могут, например, горожане, которые после сбора грибов заехали навестить родственников в деревне; или дети, проигравшие на полянке возле леса — все это может привести к тому, что придется ликвидировать всех домашних свиней.

Ни в коем случае нельзя угощать домашних животных продуктами из леса, такими как ягоды, грибы или их остатки, также нельзя кормить домашних животных мясом дичи. При посещении родственников в сельской местности не рекомендуется без причины заходить в хлев в лесной обуви — через нее зараза легко переносится.

Что делать, если обнаружили в лесу мертвого кабана?

Если вы обнаружили в лесу животное ф— не приближайтесь к нему и сообщите о случившемся в Службу пищевого и ветеринарного контроля по телефону 29394696 — а по возможности отправьте фото и свое местонахождение на этот же номер через приложение Whatsapp. За это у вас будет возможность получить вознаграждение в размере 30 евро до уплаты налогов за каждого зарегистрированного кабана (23,10 евро "на руки"). Сообщить о найденном мертвом кабане можно также через приложение Mednis — в нем также можно указать местонахождение.