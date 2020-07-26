Вспышка Covid-19 из-за гастарбайтеров из Узбекистана: министры не видят причин для новых ограничений

Из одного случая с пятью заболевшими гастарбайтерами из Узбекистана не нужно делать выводов о тенденции, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле. Исполняющий обязанности премьера министр юстиции Янис Борданс также не видит основания для каких-либо новых решений правительства, так как ответственные учреждения контролируют ситуацию.

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На вопрос, не следует ли после пяти выявленных зараженных запретить въезд в Латвию гастарбайтерам из третьих стран, Борданс ответил, что вспышка заболеваемости не столь значительна.

И.о. премьера обратил внимание на то, что заболевшие выявлены и ничто не свидетельствует о том, что потерян контроль над ситуацией. Если ответственные службы сообщат о резких изменениях, правительство примет соответствующие решения, сказал Борданс.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле также заявила, что из одного случая с пятью заболевшими гастарбайтерами из Узбекистана не нужно делать выводов о тенденции, и большая часть случаев заражения отслежена.

Как сообщалось, за прошедшие сутки сделано 1345 тестов на "Covid-19", выявлено 13 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). По данным ЦПКЗ, пятеро заболевших приехали из Узбекистана, семь являются контактными лицами, по одному заболевшему данные уточняются.

По словам Винькеле, осторожность должна быть одинаковой как при приезде в Латвию иностранных граждан, так и при возвращении латвийцев из-за границы.

Отвечая на вопрос о большом количестве заболевших в субботу, министр сказала, что большая часть случаев заражения отслежена. Продолжается эпидемиологическое расследование только по одному из 3 случаев.

Как сообщалось, за прошедшие сутки сделано 1345 тестов на Covid-19, выявлено 13 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). По данным ЦПКЗ, пятеро заболевших приехали из Узбекистана, семь являются контактными лицами, по одному заболевшему данные уточняются.