Вспышка Covid-19 в центре для беженцев: болеют 44 человека, двое в больнице

В центре размещения соискателей убежища "Муцениеки" произошла вспышка Covid-19. По последним данным, заболели 44 человека, двое из них госпитализированы. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

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Заболевших регулярно посещает врач и две медсестры, медицинская помощь осуществляется в тесном сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи.

Карантин в "Муциниеки" действует с 22 апреля, из центра никого не выпускают. 29 апреля было известно о 10 заболевших обитателях центра и двух его работниках. Всего в центре размещены 65 соискателей убежища.