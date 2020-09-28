Вспышка Covid-19 в хоккейном клубе "Динабург": 35 воспитанников спортшколы на карантине

В связи со вспышкой Covid-19 в хоккейном клубе "Динабург" на домашнем карантине находятся около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы, сообщила агентству LETA директор учебного заведения Кристине Алжане.

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По ее словам, на домашнем карантине находятся те группы, которые в прошлую пятницу контактировали с тренерами, у которых обнаружен новый коронавирус. В общей сложности эпидемиологи предписали домашний карантин примерно 35 воспитанникам школы. Симптомов заболевания у них нет.

Алжане подчеркнула, что детям обеспечено удаленное обучение — им в видеоформате присылаются разборы игр и упражнения для физической подготовки.

В связи с выявлением заболевания Covid-19 Даугавпилсское управление спорта сегодня не будет принимать посетителей в очной форме.

Как сообщалось, в хоккейном клубе "Динабург" лиги Optibet выявлено четыре случая Covid-19.

В пятницу сообщалось, что у нескольких игроков "Динабурга" констатирована повышенная температура тела, поэтому на неопределенное время перенесен запланированный на субботу матч с "Mogo"/LSPA. Всей команде были сделаны тесты на Covid-19, и у четырех игроков они оказались положительными.