Вспышка Covid-19 в Риебиньском крае: возможно, заболевшие на самом деле живут и работают в Прейли

Возможно, часть зарегистрированных в Риебиньском крае больных Covid-19 фактически там не живут, допускает специалист краевой думы по общественным отношениям Роланд Наглис.

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Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, из 18 зарегистрированных в среду случаев заражения Covid-19 девять относятся к Риебиньскому краю. По словам Наглиса, случаи заражения не связаны с центром социального ухода "Рушона" и пансионатом для престарелых "Руденаи".

Самоуправление допускает, что часть зараженных могут быть в Риебиньском крае только задекларированы, а реально живут и работают в Прейли. Информацией о местном очаге заражения Риебиньская дума не располагает, за помощью в самоуправление никто не обращался.