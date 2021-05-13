Вспышка кишечной инфекции в детсаду: четыре ребенка лечатся в больнице
Foto: F64

В лиепайском детском саду "Старкис" вспышка неизвестной кишечной инфекции: в больнице курс лечение уже проходят четыре ребенка.

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Как отмечает "Курземес вардс" со ссылкой на одного из родителей, дочка которого также заболела, у ребенка постоянная рвота, температура держится выше 37 градусов, нет аппетита. Такие же симптомы и у других заболевших, при этом детсад продолжает работать.

В Лиепайской региональной больнице подтвердили информацию о четверых госпитализированных воспитанниках этого детсада. Их диагноз все еще устанавливается.

Заведующая детсадом Анна Колышкина подтвердила, что у воспитанников дошкольного образовательного учреждения кишечная инфекция.

"Мы связались с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), следуем их указаниям. Пока детский сад не закрывается, все помещения мы продезинфицировали, но более подробного комментария не будет", — сказала она.

ЦПКЗ пока рекомендовал лишь в отдельных группах ввести карантин. Это уже сделано, помещения продезинфицированы.

"Если решения учебного заведения или самоуправления в отношении мер безопасности будут строже, они вправе их принять", — пояснили в ЦПКЗ.

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