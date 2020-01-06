Вспышка патогенного птичьего гриппа в Польше: в Латвию птицы официально не поступали

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) сообщает, что за последние дни в Польше констатирован ряд вспышек высокопатогенного птичьего гриппа. Болезнь охватила три региона страны, ее выявляют и у кур, и у индюков, перепелов, уток, гусей и даже голубей. При этом PVD информирует латвийцев, что за последний месяц в Латвию из Польши не ввозилось домашних или декоративных птиц.

Также польская сторона заверила, что мясо птиц из затронутых гриппом ферм не пошло в продажу или на другие продовольственные цели.

В Латвии высокопатогенный птичий грипп до сих пор не был констатирован.

Ранее сообщалось, что редприятие из Польши Cedrob, в образцах поставляемого которым в Латвию были неоднократно констатированы признаки сальмонеллы, по неофициальной информации, все же прекратил прямые поставки на латвийский рынок. Об этом в эфире Латвийского радио рассказал глава Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.

"Просто слишком маленький здесь рынок и при этом слишком большая шумиха", — пояснил логику польского производителя Балодис. При этом он отметил, что в целом препятствий для ввоза продукции Cedrob в Латвию нет — поляки могут сделать это в обход, например, через литовских оптовых продавцов. Однако заверил, что в школы и детские сады Латвии продукция данного производителя больше не попадает.

Проверки продуктов начались после того, как дети в садиках Сигулды массово отравились. Вскоре после этого отравились и 50 сотрудников торгового центра Stockmann. В обоих местах за общепит отвечало предприятие Baltic Restaurants Latvia. Расследование ПВС показало, что всему виной было мясо курицы, поставляемое польским предприятием Cedrob S.A. . Служба призвала предпринимателей оценить свое сотрудничество с этим предприятием.

Все образцы курицы были взяты после массового отравления в Сигулдских садиках. Проверки проходили не только в Сигулде, но и в других местах, где поставщиком мяса является Cedrob S.A. Балодис отметил, что в итоге 26% проверенного куриного мяса от этого производителя оказалось зараженным.