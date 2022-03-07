Встреча Блинкена и Ринкевича: поддержка журналистов, отказ от российского газа, укрепление НАТО

В Риге состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича ("Новое Единство"). С 3 по 8 марта Блинкен посещает Бельгию, Польшу, страны Балтии и Молдову.

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Нужно поддерживать независимых и свободных журналистов из Беларуси и России, не только позволив им покинуть их страны, но и обеспечив возможность работать. Важно, чтобы русскоязычное население получало объективную и честную информацию, а не инфопоток с российских пропагандистских каналов, заявил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

По словам главы внешнеполитического ведомства Латвии, в ходе встречи должностные лица также обсудили оказание помощи Украине. Ринкевич заверил госсекретаря США, что Латвия продолжит оказывать Украине всю возможную поддержку в тесном сотрудничестве с союзниками, в том числе с США.

Ринкевич и Блинкен также обсудили ряд вопросов о более эффективных способах борьбы с российской агрессией.

Состоялось обсуждение дальнейших шагов санкционной политики. В ходе пресс-конференции Ринкевич подчеркнул, что важно не только вводить санкции, но и реализовывать их. Он отметил, что трансатлантическое сотрудничество по этому вопросу будет продолжено.

Министр также подчеркнул, что обсудил со своим американским коллегой дальнейшее укрепление безопасности восточного фланга, включая страны Балтии. Ринкевич поблагодарил США, Канаду, Испанию и других партнеров по НАТО за прежние и недавние достижения и выразил мнение, что с учетом развития ситуации важно постоянное присутствие сил НАТО в Латвии, а также расширение сил и возможностей США в странах Балтии путем размещения систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Говоря об энергетической независимости, Ринкевич подчеркнул приоритетность работ в области диверсификации энергоснабжения. Латвия прилагает усилия к увеличению поставок газа из Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), чтобы полностью отказаться от российского газа. Министр сообщил, что предпринимаются шаги для создания стратегических запасов газа, но отметил, что также важно развивать сотрудничество с поставщиками СПГ, в том числе с США.

Глава МИД также подчеркнул, что не видит веских оснований полагать, что Россия изменит свою политику.