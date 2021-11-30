Встреча министров иностранных дел НАТО: о чем Левитс и Ринкевич говорили с госсекретарем США

30 ноября в Риге стартовала встреча министров иностранных дел стран НАТО. На повестке – актуальные проблемы безопасности и сотрудничество с партнерами, а также обсуждение новой стратегической концепции. Президент Латвии Левитс призвал госсекретаря США Энтони Блинкена усилить американское присутствие в Балтийском регионе, а министр иностранных дел Ринкевичс напомнил, что Россия по-прежнему предоставляет угрозу.

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На встрече с госсекретарем США президент Латвии высоко оценил присутствие США в Балтийской регионе и призвал его усилить. О такой необходимости говорит происходящее на внешних границах Евросоюза и НАТО, считает президент.

Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден поддерживает безопасность Балтийского региона и пятый пункт НАТО. Госсекретарь также выразил обеспокоенность концентрацией военных сил России у границ с Украиной и заявил, что НАТО должна искать способы поддержать Украину.

"НАТО и Евросоюз должны подать ясный сигнал о том, что за любой угрозой территориальной целостности или суверенитету Украины последуют политические и экономические средства, имеющиеся в нашем распоряжении", — заявил Ринкевич после встречи с Энтони Блинкеном.

На встрече также были подняты вопросы о гибридных атаках режима Александра Лукашенко на границы Латвии, Литвы и Польше, а также о необходимости сотрудничать не только в сфере обороны, но и в экономической сфере и в сфере укрепления демократии. Участники также упомянули важность совместной работы в сфере информационных технологий, так как кризис Covid-19 обострил такую необходимость.