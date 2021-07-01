Вступает в силу новая административно-территориальная реформа
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Сегодня вступает в силу новое административно-территориальное деление Латвии, которое завершает вторую реформу местных самоуправлений после восстановления независимости государства.

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Реформа предусматривает, что полномочия прежних 119 самоуправлений истекают, и они передаются новым самоуправлениям, многие из которых были образованы путем слияния бывших муниципалитетов. Отныне в Латвии будет 43 самоуправления.

Создатели реформы предусматривали, что в Латвии будет 42 самоуправления, но Конституционный суд признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю несовместимым с Конституцией, таким образом, в настоящее время Вараклянский край будет продолжать действовать как самостоятельная территориальная единица.

Административно-территориальная реформа предусматривает, что Адажский край будет объединен с Царникавским краем, образовав новый Адажский край.

Айзкраукльский край объединит Айзкраукльский, Кокнесский, Неретский, Плявиньский и Скриверский края.

Даугавпилсский и Илукстский края будут объединены в Аугшдаугавский край.

Новое Балвское самоуправление будет состоять из Балтинавского, Балвского, Ругайского и Вилякского края.

В Баускском крае объединятся Баускский, Иецавский, Рундальский и Вецумниекский края.

Цесисский край объединит Цесисский, Аматский, Лигатненский, Паргауйский, Приекульский, Вецпиебалгский и Яунпиебалгский края.

Южнокурземский край включит в себя Айзпутский, Дурбский, Гробиньский, Ницский, Павилостский, Приекульский, Руцавский и Вайнедский края.

Новый Добельский край образован из Добельского, Ауцского и Терветского краев.

Екабпилсский край объединяет Екабпилсский, Акнистский, Крустпилсский, Салский и Виеситский края, а также город Екабпилс.

Елгавский край объединит Елгавский и Озолниекский края.

Самоуправления Краславы и Дагды включены в состав Краславского края.

После реформы в состав Кулдигского края включены Кулдигский, Алсунгский и Скрундский края.

Кекавский край присоединен к Балдонскому краю и в дальнейшем будет называться Кекавский край.

Лимбажский край объединяет Лимбажский, Алойский и Салацгривский края.

В состав Лудзенского края входят Циблский, Краславский, Лудзенский и Зилупский края.

Новый Мадонский край образован Цесвайнским, Эргльским, Лубанским и Мадонским краями.

Марупский край будет присоединена к Бабитскому краю и в дальнейшем будет называться Марупским краем.

В новый Огрский край войдут Огрский, Икшкильский, Кегумский и Лиелвардский края.

В состав Прейльского края войдут Прейльский, Аглонский, Риебинский и Варкавский края.

Резекненский край будет объединен с Вилянским краем.

Самоуправление Ропажского края объединит Ропажский, Гаркалнский и Стопиньский края.

Салдусский край будет объединен с Броценским, и новое самоуправление будет называться Салдусским самоуправлением.

Саулкрастский край будет объединен с Сейским с сохранением названия Саулкрастского края.

Сигулдский, Инчукалнский, Кримулдский и Малпилсский края будут объединены в Сигулдский край.

Самоуправление Смилтене будет образовано Смилтенским, Апским и Раунским краями.

Талсинский край будет включать в себя четыре самоуправления — Дундагское, Мерсрагское, Ройское и Талсинское.

В свою очередь, в Валмиерское самоуправление войдут восемь прежних самоуправлений — город Валмиера, Беверинский, Буртниекский, Коценский, Мазсалацский, Наукшенский, Руйенский и Стренчский края.

Территориальные изменения не коснутся Алуксненского, Гулбенского, Ливанского, Олайнского, Саласпилсского, Валкского, Вентспилсского и Вараклянского краев, а также семи городов государственного значения — Даугавпилса, Елгавы, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Риги и Вентспилса.

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