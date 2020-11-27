Вступают в силу новые ограничения в отношении спорта и образования для взрослых

Сегодня вступают с силу новые ограничения в отношении спорта и образования для взрослых. Такое решение во вторник приняло правительство.

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Более строгие требования установлены для спортивных клубов, где занятия спортом в помещении по-прежнему разрешены только индивидуально или один на один с тренером, а также в группе нескольких человек, если они живут в одном домохозяйстве. При этом с сегодняшнего дня необходимо обеспечить не только дистанцию в два метра, но и выделение на одного человека не менее 15 кв. м площади помещения. В свою очередь заполняемость помещения не должна превышать 20%.

Также постановлено, что в сфере образования для взрослых, а также высшего и профессионального образования практические занятия, которые невозможно провести удаленно, впредь могут проводиться в группе не более десяти человек при соблюдении других мер предосторожности, в том числе дистанции два метра.

Кроме того, оговорено, что развлекательные услуги могут предоставляться удаленно. Например, представитель индустрии развлечений может подключиться к частному мероприятию удаленно. При этом на частном мероприятии может собираться не более десяти человек из не более чем двух домохозяйств.