Вступают в силу поправки о возврате денег за билеты на мероприятия

Сегодня вступают в силу поправки к закону о преодолении последствий распространения инфекции Covid-19, которые предусматривают компенсацию стоимости билетов на мероприятия, если их невозможно посетить из-за введенных требований эпидемиологической безопасности.

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Изменения предусматривают право зрителей на возврат денег за билеты на культурные мероприятия, если организатор изменил правила проведения мероприятия и ввел требования эпидемиологической безопасности, которые не позволяют человеку посетить это мероприятие потому, что у него нет действительного сертификата "Covid-19", подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания, или негативного теста.

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, все посетители культурных мероприятий, которые не смогут посетить их из-за положительного результата теста на Covid-19, смогут подать заявку на возврат стоимости билетов до 31 декабря.

В свою очередь деньги за билеты на мероприятия, продажа которых началась после 15 июня этого года, если за 48 часов до или в день мероприятия человек получит позитивный результат теста на "Covid-19", организаторам мероприятия придется вернуть в течение 30 дней после мероприятия.

Поправки также предусматривают, что посетители мероприятий смогут вернуть деньги за билеты и в том случае, если не смогут посетить мероприятие по причине того, что организатор переносит его на другое время. Организатор мероприятия обязан вернуть деньги за билет по требованию лица в срок, не превышающий шести месяцев с момента отмены соответствующих ограничений.

В мае Кабинет министров постановил, что с 15 июня право на участие в мероприятиях имеют только вакцинированные и прошедшие тестирование лица.

Поправки к закону приняты для защиты интересов тех людей, которые не могут посетить мероприятия, на которые купили билеты, по причине того, что не успели вовремя или не смогли по другим причинам вакцинироваться, а также не имеют сертификата о перенесенном Covid-19.

В свою очередь организаторам культурных мероприятий из средств госбюджета через целевую программу Государственного фонда культурного капитала (ГФКК) будет возмещено 80% средств, выплаченных зрителям за неиспользованные билеты, с целью защиты организаторов мероприятий от убытков в связи с непредвиденными обстоятельствами, заверила Кокале.