Вступил в силу двухмесячный запрет на рыбалку с лодок на Даугаве, Гауе, Лиелупе и Венте

Государственная служба окружающей среды напоминает, что с 1 марта по 30 апреля в связи с нерестом рыбы запрещен любой вид лова рыбы с лодок и других плавсредств в водах и в некоторых каналах и протоках рек Даугава, Гауя, Лиелупе и Вента, кроме Балтийского моря и Рижского залива.

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С 1 марта по 30 апреля рыбалка запрещена:

- в районе бассейна реки Даугавы: в канале Югла, реке Югла, канале Лочу, протоке между Мазо Балтезерс и Лиело Балтезерс, в Милгрависе и Саркандаугаве.

- в районе бассейна реки Гауя: в протоках, соединяющих озеро Алуксне с озерами Парметня и Дзилна, между озерами Ауциема и Райскума и между озерами Инеша и Тауна.

- в бассейне реки Лиелупе ловля рыбы запрещена в Старпиньупе (канал Каниера) и канале Варкали.

- Запрещена ловля рыбы в бассейне реки Вента: в водотоке между озерами Мазо Набас и Лиело Набас, канале Набас, в канале озера Папе и в Торговом канале.

С 1 марта по 15 июня во всех водоемах Латвии рыбными сетями запрещено ловить любую рыбу. С 1 марта по 30 апреля запрещено ловить щуку.

Максимальным административным наказанием за нарушение правил рыболовства является штраф в размере 350 евро, а за нарушение правил промышленного рыболовства - 700 евро для физического лица и 4300 евро для юридического лица. При обнаружении значительного ущерба применяется уголовная ответственность.

Компенсация за вылов щуки, попавшую в улов во время запрета, составляет 145 евро.