Вступил в силу закон о правах и обязанностях лиц и учреждений в период распространения Covid-19

Сегодня вступил в силу закон о работе госучреждений в период чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19, который определяет права и обязанности лиц и учреждений в период распространения Covid-19. В законе обобщены основные принципы работы госучреждений во время режима чрезвычайной ситуации.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Целью этого закона является в интересах безопасности общества обеспечить непрерывную и эффективную работу госучреждений в период чрезвычайного положения.

Закон предусматривает, что государственные учреждения должны будут организовать работу таким образом, чтобы максимально обеспечить выполнение функций и задач, указанных в нормативных актах, усиленно координировать свою деятельность и сотрудничать друг с другом, а также адаптировать организацию работы к условиям чрезвычайной ситуации, например, путем ограничения прямых контактов, работая удаленно.

Запланированные устные слушания в суде будут проходить очно только по делам, связанным с существенным нарушением прав человека и объективной срочностью.

По гражданским делам суд вправе провести ранее запланированное устное рассмотрение дела в письменном виде.

Закон также предусматривает прекращение помещения новых клиентов в учреждения социального обслуживания, которые предоставляют социальные услуги с проживанием, за исключением услуг социальной реабилитации для жертв насилия в кризисных центрах, помещения детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации или кризисные центры, а также краткосрочного размещения бездомных в приютах.

Также законом предусмотрено, что самоуправление должно незамедлительно обеспечить помещение ребенка в учреждение по уходу за детьми по просьбе родителя, который заболел Covid-19, если у него нет возможности обеспечить безопасное пребывание ребенка у других родственников или близких людей.

Закон также регулирует ряд других вопросов, включая определение условий, при которых заседания дум и комитетов могут проходить удаленно.