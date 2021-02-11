Вступил в силу запрет на въезд в Латвию без существенных причин
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С сегодняшнего дня по 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, предусматривают поправки к распоряжению о введении чрезвычайного положения, принятые правительством.

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Поправки предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Поправки предусматривают также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенностью новых штаммов Covid-19.

С разрешения министра сообщения возможно осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров, частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, специально организованные перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

Соответствие вышеупомянутым критериям лиц, желающих въехать в Латвию, должно быть подтверждено ими самими при заполнении электронной анкеты на сайте covidpass.lv. При заполнении электронной анкеты нет необходимости прилагать документальные или другие достоверные доказательства причин въезда, но они должны иметься при себе, чтобы предъявить Госполиции и Государственной пограничной охране.

Сегодня в интервью Латвийскому радио парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица (СП) напомнила, что в этот раз Латвия не будет организовывать репатриационные рейсы, и люди также проявляют к ним гораздо меньший интерес.

Она отметила, что люди с Covid-19 также могут вернуться в Латвию по суше, но только на частном транспорте.

По словам Калнини-Лукашевицы, существует вероятность продления этих ограничений более чем на две недели, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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LETA

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LETA

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