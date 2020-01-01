Вступили в силу наказания за коррупцию для 144 чиновников

В этом году вступают в силу решения Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) об административных наказаниях для госслужащих, говорится в обобщенной агентством LETA информации от KNAB.

Чиновники наказаны или получили выговоры за нарушения закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц".

Больше всех наказания получили служащие государственных и муниципальных учреждений — руководители и депутаты краевых самоуправлений, работники Службы госдоходов, школьные учителя, полицейские, министерские чиновники, солдаты, пожарные, должностные лица мест заключения.

Если превышение полномочий признано незначительным, тогда KNAB завершает дело выговором. Если нарушение посерьезней, тогда госслужащий может получить штраф. Самой большой — 250 евро — был назначен бывшему депутату Приекульского края.

Допущенные госслужащими нарушения был очень разными — зачастую чиновники совмещали государственные должности, не получив на то письменное разрешение руководства или игнорировали разные ограничения. В свою очередь, сотрудники VID часто получали штрафы за получение информации из системы по личным мотивам, а не по служебной необходимости.