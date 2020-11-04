Вступление в силу новых мер и новый антирекорд по заболевшим. Главное о Covid-19 в Латвии на 4 ноября

Наибольшее число заболевших с момента начала пандемии, разговоры о переоборудовании выставочного зала на Кипсале в огромную палату для инфицированных, грядущее ужесточение мер безопасности, которое коснется заведений общепита, культурных и развлекательных мероприятий Латвии. Портал Delfi обобщает информацию о пандемии Covid-19 за среду, 4 ноября.

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Цифры. За сутки в стране было выполнено рекордное суточное количество тестов на Covid-19. — 7328, доля позитивных результатов составила 4,3%. Госпитализированы еще 24 человека, общее число находящихся в стационарах достигло 240 человек. Скончались три человека из возрастной группы 60-80 лет и три человека из возрастной группы 80-90 лет. Общий счет смертей инфицированных коронавирусом в Латвии — 85 человек.

В соседней Литве за минувшие сутки выявлено 639 новых случаев коронавируса, семь человек скончались от заболевания, еще два зараженных вирусом человека умерли по другим причинам. Взято 12 059 проб на коронавирус. Согласно сообщениям Минздрава Литвы, коронавирус унес в этой стране жизни уже 182 человек.

В Эстонии за последние сутки проанализировали 2660 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дали 208 тестов, сообщил департамент здоровья. Всего в стране сделано около 270 000 тестов на наличие коронавируса, из них 5333 оказались положительными.

Вступили в силу новые ограничения. С 4 ноября в Латвии действуют усиленные требования по ограничению заболеваемости Covid-19, которые днем ранее правительство.

Ограничения на спортивные мероприятия и групповые тренировки в помещениях продлены до 13 ноября. Это означает, что по-прежнему разрешены будут индивидуальные тренировки и групповые на свежем воздухе.

В школах, за исключением уроков и приема пищи, дети старше 13 лет должны носить маски.

Уточнено также, что ограничение количества участников похоронной церемонии до 10 человек не распространяется на обслуживающий персонал.

В пятницу — пересмотр мер. Новые ограничения, которые будет принимать правительство, могут коснуться заведений общепита, культурных и развлекательных мероприятий, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

По ее словам, ограничения будут введены в местах, где широко распространяется инфекция и люди интенсивно вступают в контакт. На данный момент в этом списке "открыты" развлекательные и культурные мероприятия.

Первый случай заражения в тюрьме. Это произошло в Елгавской тюрьме, инфицирован осужденный, выяснило агентство LETA. Там содержатся 312 заключенных и работают 190 человек. Будет проведено экспресс-тестирование всего медицинского персонала.

Зал на Кипсале — в огромную палату. По словам главы Минздрава Илзе Винькеле, с предложением разместить больных Covid-19 в выставочном зале на Кипсале выступил владелец BT1 Виестурс Тиле. Политик выразила надежду, что Министерству здравоохранения не придется его использовать. Тем не менее в запасах ведомства есть необходимое оборудование и проделана работа, чтобы в случае необходимости реализовать этот план.

Студентов из Латвии не пускают учиться в Россию. И латвийцы, и граждане других стран, которые поступили в российские вузы, вынуждены учиться удаленно или брать академический отпуск, так как въезд в Россию иностранцам временно ограничен.

В посольстве Латвии в России отмечают, что некоторые студенты к ним обращались, но помочь им ничем не могут, так как граница России с ЕС закрыта. Получается, что продолжить учебу не удаленно можно было только не возвращаясь в Латвию.

20 гостиниц готовы стать центрами самоизоляции. На предложение министра здравоохранения Илзе Винькеле организовать оплаченную государством самоизоляцию больных Covid-19 откликнулся ряд латвийских отелей.

Критичный для Латвии показатель госпитализации пациентов Covid-19 составляет 500 человек. Сейчас в стране есть 250 коек, выделенных именно для инфекционных больных, и все они заполнены.