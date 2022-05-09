Вторник будет сухим и солнечным. Ночью — холодно, днем до +19 градусов

Во вторник, 10 мая, на больше части территории Латвии ожидается солнечная погода с небольшими облаками, осадки не прогнозируются, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В ночь на вторник будет малооблачно, только с западной стороны облачность может усилиться, однако осадки не ожидается. Будет дуть слабый ветер, с утра он сменится на южный, от слабого до умереннного. Температура воздуха опустится ночью до плюс 1-5 градусов. Во многих местах на поверхности травы образуется изморозь.

10 мая будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, столбик термометра поднимется до плюс 14-19 градусов.

В Риге ожидается ясная и сухая ночь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха — от плюс 3 до плюс 5 градусов. Днем в столице сохранится сухая погода, будет малооблачно. Будет доминировать южный ветер, воздух прогреется до плюс 19 градусов.