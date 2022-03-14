Второй центр беженцев в Риге откроется только на следующей неделе

Центры для беженцев в Риге будут организованы по-разному, с разной специализацией, сообщил сегодня на брифинге для прессы мэр Риги Мартиньш Стакис (PP).

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Центр поддержки жителей Украины в Доме конгрессов продолжит свою работу в нынешнем объеме до пятницы.

C понедельник, 21 марта, когда планируется открытие нового центра для беженцев в бывшем здании Рижского технического университета (РТУ) рядом с Ратушей, в Доме конгрессов останется только первичная регистрация и первичная помощь. Остальные услуги будут предоставляться в бывшем здании РТУ.

Создание второго центра для беженцев в настоящее время завершено примерно на 50%.

В большом зале оборудован зал ожидания, здесь будут размещены экраны, на которых будут отображаться номера и информация о том, куда идти.

В центре будут разные потоки — для беженцев, регистрирующихся впервые, и для тех, кому нужны конкретные услуги, например, только оформление визы.

До открытия нового центра персонал будет проходить обучение. В настоящее время принято на работу 12 новых сотрудников.