Второй день 2020 года - еще на один градус теплее

2 января, температура воздуха в Латвии не опустится ниже нуля, днем она составит +3..+7 градусов, сообщает LETAсо сслыкой на прогнозы синоптиков.

Местами будет моросить дождь и образуется дымка, возможно обледенение дорог. Наибольшая вероятность солнечной погоды - в Курземе. Ожидается умеренный западный, юго-западный ветер со скоростью порывов до 9-13 метров в секунду, местами на побережье - 16 метров в секунду.

В Риге осадков не ждут. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха ночью составит +3 градуса, а днем - +6 градусов.

В прошлом году в Латвии уже не раз были побиты рекорды тепла. Этот год начинается с той же тенденции. О том, что происходит с климатом Латвии - читайте и слушайте в подкасте Delfi "Особенности национального климата".